(Di mercoledì 21 luglio 2021) . Massimo Adriatici, avvocato ealla sicurezza del Comune diin provincia di Pavia ha sparato un colpo di pistola, ieri sera poco dopo le 22. L"uomo politico ha ucciso un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. Inizialmente, le condizioni dell'uomo non sembravano preoccupanti,

amnestyitalia : Le indagini chiariranno la dinamica di quanto accaduto a #Voghera. Ma l'immagine di un rappresentante istituzionale… - Agenzia_Ansa : Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - RaiNews : E' stato arrestato l'assessore della Lega di #Voghera (Pavia), Massimo Adriatici, accusato di aver sparato mortal… - InfinitoIsacco : RT @erretti42: Arrestato assessore leghista a Voghera: ha ucciso 39enne marocchino durante una lite Salvini parla di legittima difesa. Cer… - simonafabbris : RT @AlekosPrete: Voghera, Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza, spara in piazza e uccide un uomo di origini marocchine al t… -

...di legittima difesa ' per avere ucciso con un colpo di pistola dopo unadavanti a un bar il 39enne marocchino Youns Boussetaoui . L'assessore leghista alla Sicurezza del comune di, ......un colpo di pistola verso l'uomo di origini marocchine dopo unatra i due, avvenuta davanti a un bar. Il ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di(...Lite a Voghera, assessore uccide in piazza un marocchino. Massimo Adriatici, avvocato e Assessore alla sicurezza del Comune di Voghera in provincia di Pavia ha sparato un colpo di pistola, ieri sera ...'Non voglio parlare di una vittima ma di un aggressore. Non giustifico ciò che è successo, ma questa persona non era una vittima, ma lo siamo state noi nel tempo', così Robino Punturiero, proprietario ...