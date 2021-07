Lega, Bordoni: amministrazione non risolve problemi cittadini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “L’amministrazione non risolve i problemi dei cittadini, in particolare delle persone più deboli. Roma continua ad essere una città che non va incontro alle problematiche della disabilità.” “In passato ho in più occasioni segnalato lo stato di forte degrado all’interno del Parco Willy Ferrero a Ostia: ora i percorsi interni sono invasi da piante infestanti tanto da non consentire il passaggio delle carrozzine dei disabili”. Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: “Per anni si è parlato di eliminare le barriere architettoniche ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “L’nondei, in particolare delle persone più deboli. Roma continua ad essere una città che non va incontro alle problematiche della disabilità.” “In passato ho in più occasioni segnalato lo stato di forte degrado all’interno del Parco Willy Ferrero a Ostia: ora i percorsi interni sono invasi da piante infestanti tanto da non consentire il passaggio delle carrozzine dei disabili”. Così il consigliere capitolino dellaDavidepoi aggiunge: “Per anni si è parlato di eliminare le barriere architettoniche ...

