Lazio | Leiva | «Sarri | stiamo cercando di capire Luis Alberto? Chiedete a lui»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Lucasracconta i primi giorni di lavoro con Maurizio: le parole del centrocampista dellaLucasha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore. CLIMA – «Si deve lavorare tanto, di più adesso con un allenatore con idee nuove. Il nostro gruppo però è umile con voglia di imparare efacendo bene. Ancora presto per dare giudizi, ma vogliamo fare quello ch eil mister dice ogni giorno». FORMA – «Io lo scorso anno, fisicamente, ho avuto pochi problemi. Vero che ho saltato il ritiro per l’intervento, ma adesso questa possibilità di farlo dall’inizio mi aiuta. Sto bene, ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Lucas Leiva: 'E' tutto nuovo: l'allenatore, le idee e il modo di fare calcio, ma stiamo lavorando bene' https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Lucas Leiva: 'E' tutto nuovo: l'allenatore, le idee e il modo di fare calcio, ma stiamo lavorando bene' https:/… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Lucas Leiva: 'E' tutto nuovo: l'allenatore, le idee e il modo di fare calcio, ma stiamo lavorando bene' https:/… - napolimagazine : LAZIO - Lucas Leiva: 'E' tutto nuovo: l'allenatore, le idee e il modo di fare calcio, ma stiamo lavorando bene' - apetrazzuolo : LAZIO - Lucas Leiva: 'E' tutto nuovo: l'allenatore, le idee e il modo di fare calcio, ma stiamo lavorando bene' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Leiva

Ci vuole pazienza, il gruppo è disponibile a imparare" lo ha detto Lucasparlando in conferenza stampa del nuovo corso della. Sul gioco di Maurizio Sarri ha aggiunto: "E' ancora presto ...AURONZO DI CADORE - Due test amichevoli facilmente superati, tanta intensità, gol ed entusiasmo. Si tracciano i primi bilanci nel ritiro della. E Lucas, uno dei veterani e colonna portante del centrocampo biancoceleste, in conferenza stampa ha parlato del momento e non solo: "Ad inizio ritiro si deve lavorare tanto, ancora di ...Lucas Leiva mostra grande entusiasmo per i progressi fatti durante il ritiro precampionato con la Lazio, grazie anche a Felipe Anderson subito dimostratosi un valore aggiunto ...Il centrocampista fondamentale anche nello scacchiere del nuovo tecnico si rilancia: "Prima ci adattiamo alle sue idee e prima prendiamo punti" ...