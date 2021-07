Jasmine Carrisi, i veri rapporti con le figlie di Romina: non sono come te li aspetti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Jasmine Carrisi è la figlia di Loredana Lecciso e il cantante, Al Bano. Quest’ultimo però ha anche avuto altre due figlie dalla precedente relazione con Romina Power. Proprio a proposito di Cristel e Romina Jr. molti si sono chiesti quali siano i reali rapporti tra le sorellastre, data l’evidente tensione tra le rispettive madri. Ecco svelata la verità. Jasmine, Cristel e Romina Jr. Carrisi- Jasmine Carrisi è una giovanissima cantante emergente, che si ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021)è la figlia di Loredana Lecciso e il cantante, Al Bano. Quest’ultimo però ha anche avuto altre duedalla precedente relazione conPower. Proprio a proposito di Cristel eJr. molti sichiesti quali siano i realitra le sorellastre, data l’evidente tensione tra le rispettive madri. Ecco svelata latà., Cristel eJr.è una giovanissima cantante emergente, che si ...

