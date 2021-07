J-Ax contro gli omofobi dopo l’episodio sulla spiaggia di Bacoli: “Siete voi il problema” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel nuovo appuntamento con i 2 centesimi troviamo un messaggio di J-Ax contro gli omofobi. Il rapper e cantautore milanese ha commentato con una feroce invettiva l’episodio avvenuto sulla spiaggia di Capo Miseno a Bacoli (Napoli). La notizia è rimbalzata su tutti gli organi di stampa nazionali dopo il video pubblicato in rete da Francesca e Martina, una coppia omosessuale che si era recata in spiaggia per trascorrere una giornata al mare. omofobia a Capo Miseno Le due ragazze, secondo il loro racconto, si erano scambiate un bacio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel nuovo appuntamento con i 2 centesimi troviamo un messaggio di J-Axgli. Il rapper e cantautore milanese ha commentato con una feroce invettivaavvenutodi Capo Miseno a(Napoli). La notizia è rimbalzata su tutti gli organi di stampa nazionaliil video pubblicato in rete da Francesca e Martina, una coppia omosessuale che si era recata inper trascorrere una giornata al mare.a a Capo Miseno Le due ragazze, secondo il loro racconto, si erano scambiate un bacio ...

borghi_claudio : Vedete che in certi casi con un esempio si riesce a far aprire gli occhi? Vedere in tendenza la provocazione… - borghi_claudio : Sapete cosa mi fa ribrezzo in questa situazione? Che in questo DELIRIO che sta prendendo tutti noi resistiamo, a qu… - fanpage : Tifosi della Lazio scatenati sui social. Fanno partire l'hastag #iostoconHysaj - JACOBACAB2 : RT @ladyrosmarino: La peggior ?? di sempre un governo contro gli italiani - francepolen : RT @Gigadesires: Cioè, fatemi capire, #Bezos è partito con un razzo (ho scritto razzo) del genere e gli LGBTQYZW ancora non sono scesi in p… -

Ultime Notizie dalla rete : contro gli 'Vorrei andare in piscina ma con la mia disabilità nessuna è accessibile a Roma. Lo trovo assurdo' Diamo il permesso a tutti di entrare e davvero contro la più evidente decenza, ma poi discriminiamo ... Comune di Roma che dici li mettiamo gli ausili in piscina? Magari insieme alle rampe per venire a ...

Covid: scontri Roma; 12 indagati, anche leader Forza Nuova Dodici persone sono state indagate in seguito agli scontri di fine ottobre a piazza del Popolo, a Roma, durante la manifestazione contro le misure restrittive anti - Covid. Tra gli indagati compaiono anche Giuliano Castellino e Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ma anche altri esponenti del movimento di estrema destra, come ...

Meloni contro gli alleati di centrodestra: «Sono saltate le regole» Corriere della Sera Olimpiadi Tokyo 2020, da Rossi a Paltrinieri: i campioni dell’Emilia-Romagna in gara per una medaglia Le speranze della regione sono nella portabandiera azzurra e nel campione di nuoto ma ci sono tante giovani promesse e outsider: occhi sull’Italbasket di Pajola e Melli ...

Cartabia: a Santa Maria Capua Vetere c’è stata violenza a freddo Roma, 21 lug. (askanews) – “Le violenze e le umiliazioni inflitte ai detenuti a Santa Maria Capua Vetere recano una ferita gravissima alla dignità alla persona”. “Abbiamo visto tutti quelle immagini, ...

Diamo il permesso a tutti di entrare e davverola più evidente decenza, ma poi discriminiamo ... Comune di Roma che dici li mettiamoausili in piscina? Magari insieme alle rampe per venire a ...Dodici persone sono state indagate in seguito agli scontri di fine ottobre a piazza del Popolo, a Roma, durante la manifestazionele misure restrittive anti - Covid. Traindagati compaiono anche Giuliano Castellino e Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ma anche altri esponenti del movimento di estrema destra, come ...Le speranze della regione sono nella portabandiera azzurra e nel campione di nuoto ma ci sono tante giovani promesse e outsider: occhi sull’Italbasket di Pajola e Melli ...Roma, 21 lug. (askanews) – “Le violenze e le umiliazioni inflitte ai detenuti a Santa Maria Capua Vetere recano una ferita gravissima alla dignità alla persona”. “Abbiamo visto tutti quelle immagini, ...