Ghost of Tsushima Director’s Cut: un trailer presenta la selvaggia isola di Iki – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) PlayStation e Sucker Punch hanno pubblicato un nuovo trailer di Ghost of Tsushima Director’s Cut nel quale viene mostrata l’isola di Iki in tutto il suo splendore.. PlayStation e Sucker Punch hanno pubblicato un nuovo trailer di Ghost of Tsushima Director’s Cut, la versione riveduta, corretta e potenziata dell’action/open world ambientato nel Giappone feudale. In questo nuovo video viene mostrata l’isola di Iki, la nuova location da esplorare, che in questo filmato mette in mostra tutto il suo splendore. Patrick Downs, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021) PlayStation e Sucker Punch hanno pubblicato un nuovodiofCut nel quale viene mostrata l’di Iki in tutto il suo splendore.. PlayStation e Sucker Punch hanno pubblicato un nuovodiofCut, la versione riveduta, corretta e potenziata dell’action/open world ambientato nel Giappone feudale. In questo nuovo video viene mostrata l’di Iki, la nuova location da esplorare, che in questo filmato mette in mostra tutto il suo splendore. Patrick Downs, ...

Advertising

Stoupwhiff : Con l’arrivo sempre più prossimo di Ghost of Tsushima Director’s Cut, Sony ha pubblicato un nuovo trailer dedicato… - Eurogamer_it : Nuovo story trailer per #GhostOfTsushimaDirectorsCut. - GameXperienceIT : Ghost of Tsushima: Director’s Cut si mostra nel nuovo trailer dedicato all'Isola di Iki - Tech_Gaming_it : Ghost of Tsushima: Storia e nuovo Trailer per l'espansione - IGNitalia : Come parte della Director's Cut di #GhostofTsushima, l'espansione Iki Island ci permetterà di vivere una nuova stor… -