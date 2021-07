Florentino Perez: «Alaba, grazie per aver scelto il Real. Entrerai nella storia» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Florentino Perez accoglie David Alaba: ecco le parole del presidente del Real Madrid sul nuovo acquisto presentato oggi Florentino Perez accoglie David Alaba. Ecco le parole del presidente del Real Madrid in conferenza stampa. «Diamo il benvenuto a un giocatore eccezionale, David Alaba. Vorrei ringraziarti per aver scelto il Real. Provieni da un grande club, con cui hai vinto 28 titoli. Sei una delle più grandi leggende del Bayern Monaco. Alaba arriva a Madrid con il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)accoglie David: ecco le parole del presidente delMadrid sul nuovo acquisto presentato oggiaccoglie David. Ecco le parole del presidente delMadrid in conferenza stampa. «Diamo il benvenuto a un giocatore eccezionale, David. Vorrei ringraziarti peril. Provieni da un grande club, con cui hai vinto 28 titoli. Sei una delle più grandi leggende del Bayern Monaco.arriva a Madrid con il ...

