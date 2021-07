Fiamme a Latina | automobilisti bloccati nell’incendio in via del Lido

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Un grosso incendio ha destato non poca preoccupazione e difficoltà agliin transito in via del. Ai lati della strada, all’altezza di via Cerreto Alto, diverse sterpaglie hanno iniziato a prendere fuoco, via via estendendo leal resto della boscaglia presente. Tantissime sono state le segnalazioni dei cittadini che, passando per la via del capoluogo pontino, hanno notato quanto stesse accadendo e hanno chiamato il 113. Gli agenti della Volante si sono così diretti sul posto e hanno trovato davanti a séche intrappolavano entrambi i lati della ...