Cummings ammette | ' Nessuno sa se la Brexit sia stata una buona idea per la Gran Bretagna

Advertising

subtegminefagi1 : La cosa più incredibile è #Cummings che ammette che pochi giorni dopo la vittoria elettorale del 2019 complotta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Cummings ammette

Globalist.it

outstream Pur confermando di considerare personalmente la Brexit una cosa positiva,ha ammesso che potrebbe essere stato 'un errore'.ha però difeso la contestata scelta di ...'Non si fida di nessuno, compresa la sua stessa famiglia, ma non porta rancore', ha scritto. 'A volte si paragona ai grandi personaggi storici, Ottaviano è il preferito, e...L’ex braccio destro di Johnson: "Prima se ne va, meglio è: per il Paese è terribile, oggettivamente ridicolo”.L’ex braccio destro di Johnson: "Prima se ne va, meglio è: per il Paese è terribile, oggettivamente ridicolo”.