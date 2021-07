Coronavirus, 73 casi positivi nelle Marche e anche un ricovero in più in terapia intensiva / La progressione del virus (Di mercoledì 21 luglio 2021) ANCONA - Nessun decesso ma contagi ancora in crescita a dimostrazione del fatto che serve la massima cautela. Situazione Covid - 19 che rimane sotto controllo anche se il bollettino di oggi - ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 21 luglio 2021) ANCONA - Nessun decesso ma contagi ancora in crescita a dimostrazione del fatto che serve la massima cautela. Situazione Covid - 19 che rimane sotto controllose il bollettino di oggi - ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 20 luglio 2021 • Attualmente positivi: 49.310 • Deceduti: 127.884 (+10) • Dimessi/Guariti: 4.115.8… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2). A fronte di 31.954 tamponi effettuati, sono 407 i nuovi positiv… - SkyTG24 : Iss: casi anche tra i vaccinati, ma incidenza 10 volte inferiore rispetto ai non vaccinati - discoradioIT : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-4). A fronte di 37.062 tamponi effettuati,… - ilGiunco : Coronavirus: in Italia 4.259 nuovi casi. Era da maggio che non superavano quota 4mila -