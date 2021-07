Chi è Massimo Adriatici, l’assessore leghista che ha sparato a Voghera (e difeso da Salvini) (Di mercoledì 21 luglio 2021) l’assessore leghista si trova attualmente ai domiciliari dopo aver tolto la vita ad un marocchino 39enne. Chi è, la battaglia sulla legittima difesa (che diventa un caso politico) e l’intervento di Salvini “Mi ha spinto ed è partito un colpo”: è così che Massimo Adriatici, assessore leghista del comune di Voghera, giustifica lo sparo partito dalla sua pistola che ha ucciso Youns Boussetaoui, un marocchino 39enne. LEGGI ANCHE => Lite a Taranto durante serata universitaria finisce in sparatoria: paura e dieci ragazzi in Ospedale Un fatto ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021)si trova attualmente ai domiciliari dopo aver tolto la vita ad un marocchino 39enne. Chi è, la battaglia sulla legittima difesa (che diventa un caso politico) e l’intervento di“Mi ha spinto ed è partito un colpo”: è così che, assessoredel comune di, giustifica lo sparo partito dalla sua pistola che ha ucciso Youns Boussetaoui, un marocchino 39enne. LEGGI ANCHE => Lite a Taranto durante serata universitaria finisce inria: paura e dieci ragazzi in Ospedale Un fatto ...

fattoquotidiano : Avvocato, docente ed ex funzionario di polizia, dopo essere diventato assessore si era subito distinto per il Daspo… - HuffPostItalia : 'Sparare è l'extrema ratio'. Chi è Massimo Adriatici, l'assessore leghista arrestato a Voghera - ivanscalfarotto : Ieri su Repubblica un intelligente commento di Massimo Recalcati. Il primo modo per combattere quell’odio che il dd… - MichelePerix : @FBiasin La prima ok, anzi siamo già fuori tempo massimo La seconda proprio no, per nn falsare i campionati con par… - PeloRoberto : RT @ilgiornale: Avvocato, ex poliziotto e docente universitatio. Ecco chi è l'assessore leghista che ha sparato a Voghera -