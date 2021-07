Apple Tv 4k 2021 | tanti piccoli miglioramenti e un telecomando deluxe

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Tv è uno di quei dispositivi che apparentemente prima dell’acquisto ti sembrano inutili, ma che poi come un guastatore silenzioso te li ritrovi nel quotidiano e non riesci più a farne a meno. Un po’ come è avvenuto con l’iPadanni fa: lo scetticismo iniziale si è dissipato trasformandolo in un compagno ideale per molte attività. Ebbene, l’Tv 4k è una sorta di media hub da collegare alla televisione che agevola l’accesso ai servizi streaming audio e video e all’ecosistema dei prodotti e servizi. Quindi se non avete neanche un iPhone, un iPad o un Mac lasciate perdere e volgete lo sguardo verso un ...