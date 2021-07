Anziana uccisa in casa nel Veronese: aveva due coltelli nella schiena (Di mercoledì 21 luglio 2021) Due coltelli da cucina conficcati nella schiena. Così è stata trovata oggi senza vita una donna, Maria S., di 70 anni, nella sua casa di Bovolone (Verona). Dai primi accertamenti l'Anziana avrebbe subito una feroce aggressione, come testimoniano le numerose ferite inferte dall'assassino in varie parti del corpo. Il cadavere era riverso a terra, tra la porta della cucina e quella del salotto. E così avrebbe detto di averlo trovato il figlio, un 52enne, disoccupato che da un po' di tempo era tornato a vivere con la madre. L'uomo si trova ancora in caserma, sottoposto ad interrogatorio da ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dueda cucina conficcati. Così è stata trovata oggi senza vita una donna, Maria S., di 70 anni,suadi Bovolone (Verona). Dai primi accertamenti l'avrebbe subito una feroce aggressione, come testimoniano le numerose ferite inferte dall'assassino in varie parti del corpo. Il cadavere era riverso a terra, tra la porta della cucina e quella del salotto. E così avrebbe detto di averlo trovato il figlio, un 52enne, disoccupato che da un po' di tempo era tornato a vivere con la madre. L'uomo si trova ancora in caserma, sottoposto ad interrogatorio da ...

