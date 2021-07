Adriano Celentano posta un video per Raffaella Carrà. I commenti: “Solo tu potevi fare questo”, “Stupendo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non ci stancheremo di ricordare Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio in seguito a una brutta malattia. Icona rivoluzionaria eppure semplice e diretta (forse anche per questo rivoluzionaria), la Raffa è nei cuori degli italiani e lo sarà per sempre, anche per le future generazioni che ne scopriranno l’unicità e ne conserveranno la memoria. Tra i tanti che l’hanno ricordata non poteva mancare Adriano Celentano. Un video, mandato in onda anche dalla Rai e postato sul suo profilo Instagram. “Lo scherzo celeste di Raffaella“, il titolo. È commovente e pieno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non ci stancheremo di ricordare, scomparsa il 5 luglio in seguito a una brutta malattia. Icona rivoluzionaria eppure semplice e diretta (forse anche perrivoluzionaria), la Raffa è nei cuori degli italiani e lo sarà per sempre, anche per le future generazioni che ne scopriranno l’unicità e ne conserveranno la memoria. Tra i tanti che l’hanno ricordata non poteva mancare. Un, mandato in onda anche dalla Rai eto sul suo profilo Instagram. “Lo scherzo celeste di“, il titolo. È commovente e pieno ...

