A Voghera un assessore leghista ha sparato e ucciso un giovane immigrato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una scena da far west, con un assessore che impugna la pistola e spara verso uno straniero. E' stato Massimo Adriatici , avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pavia), a sparare il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una scena da far west, con unche impugna la pistola e spara verso uno straniero. E' stato Massimo Adriatici , avvocato,alla sicurezza del Comune di(Pavia), a sparare il ...

petergomezblog : #Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriat… - stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - Agenzia_Ansa : Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - infoitinterno : Massimo Adriatici, chi è l’assessore leghista di Voghera che ha ucciso un 39enne in piazza: avvocato,… - patrizaluna : RT @salvinimi: L'assessore alla sicurezza leghista di #Voghera durante l'interrogatorio dichiara che per non cadere si e aggrappato con ent… -