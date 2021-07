Whirlpool | lavoratori occupano binari alta velocità a Napoli

Advertising

gennaromigliore : Oggi ho incontrato delegazione di lavoratori #Whirlpool e rappresentanze sindacali. Abbiamo preso l’impegno a mante… - Corriere : Whirlpool, i lavoratori bloccano i binari dell’Alta Velocità a Napoli - Agenzia_Ansa : I lavoratori della Whirlpool hanno lasciato la Stazione Centrale di Napoli, dove avavevano bloccato e poi liberato… - ninda1952 : RT @RaiNews: Circa 200 i lavoratori della Whirlpool che hanno bloccato i binari dei treni ad Alta Velocitá alla Stazione centrale di Napoli… - CamilloBenso19 : Secondo questo cialtrone 4 panelli solari sopra il tetto della #Whirlpool avrebbero salvato il posto ai lavoratori. -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool lavoratori

"Ci possiamo solo scusare per i disagi ma per le lavoratrici e idellaNapoli non si può accettare l'arroganza della multinazionale di ricorrere ai licenziamenti collettivi dopo ...... i sindacati pronti alla battaglia: "Sarà guerra" VertenzaNapoli, slittano i licenziamenti 'Ci possiamo solo scusare per i disaggi ma per le lavoratrici e idella...(LaPresse) Hanno raggiunto i binari della stazione centrale di Napoli gli operai della Whirlpool, occupandoli per bloccare la circolazione dei ...I lavoratori della Whirlpool scendono in strada e protestano. Stamane, è scattata la protesta alla stazione Centrale di Napoli col blocco momentaneo dei binari. Successivamente i lavoratori si sono sp ...