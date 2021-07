Virgin River 3 ha detto addio ad un personaggio con una morte straziante | “Ma tornerà in futuro”

Advertising

its_jade22 : Iniziato Virgin River e adoroo ???? - _d4rl3n3 : Ho appena guardato l'episodio S03 | E02 di Virgin River! #virginriver - danibushs : Marquei como visto Virgin River - 3x10 - A Wedding, No Funeral and a Baby - anatomysttan : madruguei assistindo virgin river - AnnaColcci : Marquei como visto Virgin River - 3x7 - Split -

Ultime Notizie dalla rete : Virgin River

Today.it

Arrivata su Netflix lo scorso 9 luglio, la terza stagione diha immediatamente scalato la Top 10 dei contenuti più visti sul servizio di video in streaming. Come se non bastassero i già molti colpi di scena visti nei nuovi episodi, la serie ...Il finale di3 ha lasciato interdetto tanto il pubblico quanto gli attori della serie: quando lo hanno scoperto leggendo le sceneggiature, entrambi i protagonisti Martin Henderson e Alexandra ...Il cliffhanger dell'ultimo episodio commentato dagli stessi attori protagonisti della serie Netflix e cosa aspettarsi dalla nuova stagione ...Martin Henderson e Alexandra Breckenridge commentano l'incredibile cliffhanger che ha chiuso la terza stagione della serie romantica di Netflix: quale futuro per Jack e Mel?