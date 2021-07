Via Candia, 28enne si lava nudo in fontanella: arrestato (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – Si è lavato in una fontanella in via Candia, completamente nudo, brandendo un chiodo acuminato di circa 18 cm e minacciando le persone che si trovavano a passare di lì, tra cui dei bambini. E’ successo ieri mattina. L’uomo dopo il bagno improvvisato si è diretto, sempre senza nessun vestito indosso, in via Santamaura passeggiando in una strada piena di gente e di turisti. Ad intervenire tempestivamente sul posto a seguito della segnalazione al NUE 112, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Lazio insieme ad un equipaggio del commissariato Prati diretto da Filiberto Mastrapasqua. L’uomo alla vista dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – Si èto in unain via, completamente, brandendo un chiodo acuminato di circa 18 cm e minacciando le persone che si trovavano a passare di lì, tra cui dei bambini. E’ successo ieri mattina. L’uomo dopo il bagno improvvisato si è diretto, sempre senza nessun vestito indosso, in via Santamaura passeggiando in una strada piena di gente e di turisti. Ad intervenire tempestivamente sul posto a seguito della segnalazione al NUE 112, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Lazio insieme ad un equipaggio del commissariato Prati diretto da Filiberto Mastrapasqua. L’uomo alla vista dei ...

