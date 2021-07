Uomini e Donne, Ursula Bennardo nella bufera: le frasi sull’aborto dividono (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv uscendo di scena da Uomini e Donne in coppia con Sossio Aruta, Ursula Bennardo è al centro di una bufera mediatica per essersi pronunciata sull’aborto. Riattivatasi via social, in queste ore, la dama torica del Trono over ha condiviso con il web un post pubblico dove si apre sulla maternità e l’importanza di portare al termine una gravidanza, contestando aspramente la scelta di ricorrere all’aborto che accomuna molte Donne. Pensieri liberi quelli dell’influencer, a margine dei quali, però, l’opinione del web ora si divide e non mancano ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv uscendo di scena dain coppia con Sossio Aruta,è al centro di unamediatica per essersi pronunciata. Riattivatasi via social, in queste ore, la dama torica del Trono over ha condiviso con il web un post pubblico dove si apre sulla maternità e l’importanza di portare al termine una gravidanza, contestando aspramente la scelta di ricorrere all’aborto che accomuna molte. Pensieri liberi quelli dell’influencer, a margine dei quali, però, l’opinione del web ora si divide e non mancano ...

