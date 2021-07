Ufficiale: Giana Erminio, arrivano i rinnovi di Corti e Pirola (Di martedì 20 luglio 2021) Doppio rinnovo in casa Giana Erminio: Alessandro Corti e Davide Pirola estendono il loro contratto con il club rispettivamente fino al 2024 e al 2023. Ecco la nota: “A.S. Giana Erminio è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di due calciatori provenienti dal settore giovanile biancazzurro: per Alessandro Corti, attaccante classe 2000, sino al 30 giugno 2024 e per Davide Pirola, difensore classe 2001, sino al 30 giugno 2023”. Foto: Instagram Giana Erminio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Doppio rinnovo in casa: Alessandroe Davideestendono il loro contratto con il club rispettivamente fino al 2024 e al 2023. Ecco la nota: “A.S.è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di due calciatori provenienti dal settore giovanile biancazzurro: per Alessandro, attaccante classe 2000, sino al 30 giugno 2024 e per Davide, difensore classe 2001, sino al 30 giugno 2023”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Giana Calciomercato, le ultime in C Alla Pro Sesto è ufficiale l'arrivo del mancino Della Giovanna, dall'Imolese. Magli (Renate) e Simone Ferrari (Pergolettese) alla Giana, mentre il Francavilla ha chiuso con Gabriele Ingrosso, terzino ...

Juve Under 23, il recap della stagione in Serie C Commenta per primo Dal sito ufficiale della Juventus: 'La stagione 2020/2021 della Juventus Under 23 è stata lunga e molto ... nelle prime due partite, contro Pro Sesto e Giana Erminio, arrivano sei ...

Ufficiale: Giana Erminio, arriva Antonio Magli dal Renate | Alfredo Pedullà alfredopedulla.com SERIE B UFFICIALE – Oleggio conferma Claudio Negri Secondo anno consecutivo in biancorosso, ma in un conto totale sono ben quattro. Continua la vita da Squalo per Claudio Negri, che anche per la stagione 2021/2022 giocherà per l’Oleggio Magic Basket.

