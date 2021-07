Skull & Bones dopo otto anni di sviluppo travagliato è entrato nella fase alpha (Di martedì 20 luglio 2021) Nessuno sa che la produzione di Skull & Bones non è andata come Ubisoft si aspettava. Il videogioco di battaglie navali è stato presentato ufficialmente nel giugno 2017, ovvero più di quattro anni fa, ma progettato nel 2013, sfruttando l'attrazione di Assassin's Creed IV: Black Flag e ha subito una moltitudine di ritardi e problemi. Ora sappiamo che Skull & Bones è entrato nella fase alpha dopo otto anni di sviluppo, ma in un lungo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) Nessuno sa che la produzione dinon è andata come Ubisoft si aspettava. Il videogioco di battaglie navali è stato presentato ufficialmente nel giugno 2017, ovvero più di quattrofa, ma progettato nel 2013, sfruttando l'attrazione di Assassin's Creed IV: Black Flag e ha subito una moltitudine di ritardi e problemi. Ora sappiamo chedi, ma in un lungo ...

Advertising

Eurogamer_it : Dopo otto anni #SkullAndBones è in fase alpha, ma lo sviluppo è stato travagliato. - Tech_Gaming_it : A distanza di 8 anni dall'annuncio e dopo svariati rinvii, Skull & Bones ha raggiunto e superato la fase Alpha! - HeavensAkumu : @novi_skull NO. LETTUCE. >:c - saucenaopls : @QLF_Skull @noahsenp_023 ????????????????: Gelbooru ??????????: ecchi na onee...i shiboraretai ????????????: Ecchi Na Onee-Chan Ni Sh… - or_skull : RT @gallinari8888: ?? L’azzurro addosso, l’Italia???? nel cuore e la testa a Tokyo?? #NothingButAzzurri #Tokyo2020 #ItaliaTeam #Italbasket htt… -