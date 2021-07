Pagamenti in contanti, UE propone tetto di 10mila euro (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea propone di fissare in tutta l’Unione un tetto massimo sui Pagamenti in contati a 10.000 euro. La proposta è contenuta nel pacchetto sulle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, presentato oggi dal Vicepresidente Valdis Dombrovskis e dalla Commissaria ai servizi finanziari, Mairead McGuinness. “I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli”, ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell’Unione per la lotta al riciclaggio, il cui acronimo italiano è “Amla” e che nelle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – La Commissionepeadi fissare in tutta l’Unione unmassimo suiin contati a 10.000. La proposta è contenuta nel pacchetto sulle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, presentato oggi dal Vicepresidente Valdis Dombrovskis e dalla Commissaria ai servizi finanziari, Mairead McGuinness. “I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli”, ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell’Unione per la lotta al riciclaggio, il cui acronimo italiano è “Amla” e che nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti contanti Pagamenti in contanti, UE propone tetto di 10mila euro La Commissione europea propone di fissare in tutta l'Unione un tetto massimo sui pagamenti in contati a 10.000 euro . La proposta è contenuta nel pacchetto sulle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, presentato oggi dal Vicepresidente Valdis Dombrovskis ...

