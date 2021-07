Nina Zilli ospite di?Positano mare | sole e cultura

(Di martedì 20 luglio 2021) Al via la rassegna letteraria “Positano”, organizzata dall’Associazionelein collaborazione con Mondadori e il Comune di Positano e presieduta da Aldo Grasso, che per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri dedica la sua XXIX edizione al tema “In piccioletta barca. Navigando tra le parole”. A tagliare il nastro della XXIX edizione, venerdì 23 luglio (ore 21 – Palazzo Murat – Positano) Teresa Ciabatti, autrice del volume Sembrava bellezza (Mondadori) che insieme al direttore del settimanale Donna ...

Martedì 20 luglio in prima serata su Italia 1, seconda puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, l'unico appuntamento televisivo dell'estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.