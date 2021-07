**M5S: riforma Cartabia apre assemblea eletti, Licheri difende prescrizione Bonafede** (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - A quanto si apprende, la riforma Cartabia sulla giustizia piomba subito nell'assemblea congiunta dei parlamentari M5S con il capo politico in pectore Giuseppe Conte, appena cominciata a Montecitorio. Ad attaccare, difendendo a spada tratta la prescrizione disegnata dall'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, il capogruppo al Senato Ettore Licheri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - A quanto si apprende, lasulla giustizia piomba subito nell'congiunta dei parlamentari M5S con il capo politico in pectore Giuseppe Conte, appena cominciata a Montecitorio. Ad attaccare,ndo a spada tratta ladisegnata dall'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, il capogruppo al Senato Ettore

Advertising

davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - petergomezblog : M5s: “L’audizione di Gratteri drammatica, la riforma Cartabia va cambiata”. Depositati in commissione 916 emendamen… - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - ContePresident : Riforma Cartabia, #Conte: “Troppi emendamenti presentati dal M5s? Vogliamo una risposta che sia efficace ed equa n… - protoromantica : RT @erretti42: M5s: 'L'audizione di Gratteri drammatica, la riforma Cartabia va cambiata'. Depositati in commissione 916 emendamenti - Il F… -