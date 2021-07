Lega, Corrotti: ferrovia Roma-Lido non può aspettare (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. – “Sono sempre meno i convogli disponibili sulla tratta Roma-Lido: da undici a quattro, fino a ridursi a due nel prossimo mese di settembre, a causa di problemi di manutenzione ed una gestione superficiale”. Così la consigliera regionale Laura Corrotti insieme a Dario Rossin e Flavia Anelli a margine del sit-in fuori la stazione Roma Lido. “Aspettiamo una risposta da parte della Regione Lazio ad un’interrogazione e, nel frattempo, chiederemo una convocazione della commissione mobilità per ascoltare tutte le parti in causa e capire quali iniziative si intendono prendere per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug. – “Sono sempre meno i convogli disponibili sulla tratta: da undici a quattro, fino a ridursi a due nel prossimo mese di settembre, a causa di problemi di manutenzione ed una gestione superficiale”. Così la consigliera regionale Laurainsieme a Dario Rossin e Flavia Anelli a margine del sit-in fuori la stazione. “Aspettiamo una risposta da parte della Regione Lazio ad un’interrogazione e, nel frattempo, chiederemo una convocazione della commissione mobilità per ascoltare tutte le parti in causa e capire quali iniziative si intendono prendere per ...

Advertising

okcampionez : RT @un_polle: @gattusismo__ @okcampionez Va bhe, si confronta con m5s, pd,lega e forza Italia. Mi pare che non esista un partito con qualco… - un_polle : @gattusismo__ @okcampionez Va bhe, si confronta con m5s, pd,lega e forza Italia. Mi pare che non esista un partito… - LeoNoeuro : Se basta il 5% dei ricoverati in terapia intensiva per far scattare la zona gialla signica che in città con 150.000… - pia_carnevale : @RStellata @Davide_Battista @GiorgiaMeloni Senza considerare tutti gli n’dranghetisti, i corrotti ed i corruttori c… - AgenziaASI : Roma. Corrotti (Lega): “Su Roma-Lido Regione brancola nel buio, chiesta commissione urgente' -