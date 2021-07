Lazio con Hysaj contro la furia ultrà. E sui social mobilitazione di solidarietà

(Di martedì 20 luglio 2021) Un altro comunicato dellama anche una vera e propriadei tifosi in difesa di Elseid. Dopo il video di sabato sera in cui il difensore cantava 'Bella Ciao', tanti insulti ...

Advertising

repubblica : Lazio, i tifosi biancocelesti si schierano con Hysaj: sui social l'hashtag #iostoconhysaj è virale. La società: 'St… - Gazzetta_it : Lazio, Hysaj si presenta con Bella Ciao. E piovono insulti sui social - forumJuventus : [Il Tempo] La Lazio tratta con la Juventus per Rugani ?? - marcomempi : RT @repubblica: Lazio, i tifosi biancocelesti si schierano con Hysaj: sui social l'hashtag #iostoconhysaj è virale. La società: 'Striscione… - FrancescoNasta_ : RT @ancoracaaposta: Il comunicato della lazio sullo striscione ma è scritto con dei tweet di marco rango -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio con

Corriere dello Sport

ROMA - , dopo che il calciatore in ritiro aveva cantato 'Bella ciao' per il 'battesimo' davanti alla squadra, non è chiuso. Laun comunicato, ha condannato l'offensiva dei tifosi contro il calciatore albanese: "La Società Sportivacondanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj.'Hysaj verme, laè fascista', le parole firmate dagli Ultras della. la condanna ? Oggi, il club biancoceleste ha fatto un altro comunicato proprio in riferimento agli ultimi sviluppi. 'La ...Il Catania ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Ceccarelli, nato a Roma il 2 giugno 1992. Cresciuto ...Il calciatore albanese Elseid Hysaj è finito nel mirino degli estremisti che gli hanno dato del verme per aver cantato Bella Ciao. La dura replica della società.