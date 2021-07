Inter | dall’Uruguay | anche la Roma di Mourinho sulle tracce di Nandez

Leggi su sportface

(Di martedì 20 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal portale uruguaiano Sports890, non ci sarebbe solo l’su Nahitanladi José, infatti, starebbe portando avanti una trattativa sottotraccia per riuscire a portare nella capitale il centrocampista del Cagliari. Lo stessosi starebbe muovendo in prima persona per “scippare” alla sua ex squadra il giocatore uruguaiano. SportFace.