Ho ascoltato Gratteri in Calabria, ‘feroce’ contro la riforma Cartabia. Il suo è un grido d’allarme (Di martedì 20 luglio 2021) È lunedì sera e da qualche giorno piove in Calabria, il clima è umido, abbastanza freddo e si teme il flop a Polistena nella serata dedicata all’intervento in piazza di Nicola Gratteri; invece, come sempre quando c’è il Procuratore di Catanzaro, la piazza alle 21 del 19 luglio si riempie di gente, tanta, soprattutto giovani, ogni angolo è occupato e si fatica anche in piedi a trovare posto nella centralissima agorà polistenese. C’è voglia d’ascoltarla questa voce controcorrente. Il brusio si placa, s’affievolisce. Silenzio. E Gratteri non delude. È qui per presentare Non chiamateli eroi (Mondadori), ma si capisce subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) È lunedì sera e da qualche giorno piove in, il clima è umido, abbastanza freddo e si teme il flop a Polistena nella serata dedicata all’intervento in piazza di Nicola; invece, come sempre quando c’è il Procuratore di Catanzaro, la piazza alle 21 del 19 luglio si riempie di gente, tanta, soprattutto giovani, ogni angolo è occupato e si fatica anche in piedi a trovare posto nella centralissima agorà polistenese. C’è voglia d’ascoltarla questa vocecorrente. Il brusio si placa, s’affievolisce. Silenzio. Enon delude. È qui per presentare Non chiamateli eroi (Mondadori), ma si capisce subito ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: CONTRO LA RIFORMA CARTABIA “Dirò le stesse cose in Commissione giustizia alla Camera. Non ho paura. Seguite la diretta”. I… - ilfattoblog : CONTRO LA RIFORMA CARTABIA “Dirò le stesse cose in Commissione giustizia alla Camera. Non ho paura. Seguite la dire… - fabiom71 : RT @faberpiredda: @davidefaraone O avrà ascoltato Gratteri e il Procuratore Nazionale Antimafia che hanno levato un grido di allarme talmen… - Quinta00876879 : RT @faberpiredda: @davidefaraone O avrà ascoltato Gratteri e il Procuratore Nazionale Antimafia che hanno levato un grido di allarme talmen… - bladistic : RT @faberpiredda: @davidefaraone O avrà ascoltato Gratteri e il Procuratore Nazionale Antimafia che hanno levato un grido di allarme talmen… -