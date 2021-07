Green Pass, gestore Caffé Greco: “Durissimo colpo, non c’è tregua” (Di martedì 20 luglio 2021) Green Pass obbligatorio anche per i bar? “Sarebbe un ulteriore, Durissimo colpo alle nostre attività, che già sono state tanto assillate dalle numerose chiusure e adesso sarebbero ulteriormente vessate da questa sproporzionata misura. Sembra davvero che non ci vogliano dare tregua”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Pellegrini, amministratore dell’Antico Caffé Greco di Roma, storico bar e luogo di ritrovo di vip e turisti nella centralissima via Condotti, commentando le possibili misure che il governo si appresta a varare introducendo il Green ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021)obbligatorio anche per i bar? “Sarebbe un ulteriore,alle nostre attività, che già sono state tanto assillate dalle numerose chiusure e adesso sarebbero ulteriormente vessate da questa sproporzionata misura. Sembra davvero che non ci vogliano dare”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Pellegrini, amministratore dell’Anticodi Roma, storico bar e luogo di ritrovo di vip e turisti nella centralissima via Condotti, commentando le possibili misure che il governo si appresta a varare introducendo il...

