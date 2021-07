Governo, i nuovi criteri per green pass e per le fasce di colore (Di martedì 20 luglio 2021) Il Governo è a lavoro per l’individuazione dei nuovi criteri per il green pass esteso e fasce di colore. Mercoledì si riunirà la cabina di regia Il Governo è a lavoro per definire al più presto i criteri e le nuove regole per l’utilizzo della certificazione verde. L’indirizzo è quello di estendere il green pass alla frequentazione di luoghi pubblici, come bar, palestre, ristoranti, ovvero quei luoghi dove la concentrazione di persone potrebbe dar vita a focolai di Covid. Il nodo da sciogliere, ovviamente, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 luglio 2021) Ilè a lavoro per l’individuazione deiper ilesteso edi. Mercoledì si riunirà la cabina di regia Ilè a lavoro per definire al più presto ie le nuove regole per l’utilizzo della certificazione verde. L’indirizzo è quello di estendere ilalla frequentazione di luoghi pubblici, come bar, palestre, ristoranti, ovvero quei luoghi dove la concentrazione di persone potrebbe dar vita a focolai di Covid. Il nodo da sciogliere, ovviamente, ...

