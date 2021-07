G8 | vent' anni dopo | su Sky TG24 il confronto tra 4 protagonisti

(Di martedì 20 luglio 2021) È andato in onda su Sky"G8 Genova– Speciale Live", un approfondimento condotto da Roberto Inciocchi - con la regia di Francesco Venuto - in cui si sono confrontati alcuni deidi quell'epoca: Vittorio Agnoletto, a quel tempo portavoce del Genoa Social Forum, il giornalista Carlo Bonini, Claudio Scajola, allora ministro dell'Interno, ed Enrico Zucca, pubblico ministero del processo della Diaz (LO SPECIALE DI SKYSUL G8 - IL LONGFORM - CHE FINE HANNO FATTO I- LE INIZIATIVE PER L'VERSARIO).

Vent'anni fa i tre giorni del G8 di Genova iniziavano con una festa: più di ventimila persone da tutto il mondo... Sono passati vent'anni dal #G8 di Genova. Qui il racconto e le foto di quei tre violentissimi e caldi giorni del 20... Il 20 luglio del 2001 veniva ucciso Carlo Giuliani. Vent'anni che non hanno ridotto l'eco della sua morte, delle vicissi...

Come giudicheremo frale promesse di redenzione ecologica di questi giorni? Uno sguardo al passato ci dà qualche spunto. È trascorso meno di un anno da quando la televisione tedesca ...dopo, il G8 di Genova è un ricordo lontano. Ma resta una ferita viva specialmente per coloro che ne sono stati testimoni, come chi scrive. La carica di violenza di quelle giornate fu uno ...L’urlo «Un altro mondo è possibile», poi la realtà fatta di provocazioni e guerriglia. Ancora oggi, sui limiti del movimento e sulla reazione sproporzionata delle istituzioni, dibattito aperto ...A vent’anni dal G8 di Genova, il padre di Carlo Giuliani: “A Carlo è stato negato anche il processo” “Chi era Carlo? Dovrebbe dirlo lui. Era un ragazzo come tanti, che amava verificare che le cose ...