Denise Esposito | chi è la giovane e bella fidanzata di Gigi D’Alessio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 luglio 2021) È ufficiale:è ladi. Il cantautore napoletano, ex coach di The Voice Senior, ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo tra le braccia di una giovanissima avvocatessa di 26 anni più. Oramai i due non si nascondono più, anzi passeggiano per Napoli mano nella mano a conferma che il loro è davvero amore. Non c’è più spazio per il passato, per il lungo tira e molla con Anna Tatangelo, ora nella vita diè arrivatomolto attiva anche sui social dove in diverse ...