Contro la destra NoVax serve una comunicazione da adulti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 luglio 2021) C’ha pensato molto prima di vaccinarsi, ha detto domenica a Repubblica Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera, e si è poi deciso per il sì tra gravi tormenti; ma forte di queste riflessioni non si sentirebbe di consigliare la vaccinazione sotto i quarant’anni. In maniera più sbrigativa, sullo stesso giornale il suo coetaneo quasi cinquantenne Matteo Salvini ha detto ieri che sotto i quarant’anni il vaccino non, perché tanto sotto i quarant’anni di Covid non si muore. La realtà è che anche sotto i 40 anni di Covid si muore, più che nelle fasce di età inferiori e meno che nelle superiori (solo nell’ultimo mese: 8 morti, 13 ricoveri in terapia intensiva ...