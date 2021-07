Calcio: positivi all'Arsenal, salta sfida con Inter in Usa (Di martedì 20 luglio 2021) L'Arsenal ha dato forfait e non disputerà le amichevole estive previste negli Stati Uniti a causa dei contagi al Covid - 19 all'Interno del gruppo squadra. Secondo il sito inglese 'The Athletic' i ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) L'ha dato forfait e non disputerà le amichevole estive previste negli Stati Uniti a causa dei contagi al Covid - 19 all'no del gruppo squadra. Secondo il sito inglese 'The Athletic' i ...

