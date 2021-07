Addio al cabaret | mi do ai traslochi con acquisizioni illecite

(Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il fallimento dell'attività ditista, ieri ho dormito su un pagliericcio. Tale crac professionale ha comportato un'inevitabile tracollo economico. In pratica non ho più soldi. Saluto gli amici del Foglio e questa rubrica. A 65 anni e senza pensione (i locali dicomunisti non versano contributi di previdenza sociale ai “cammelli”) oggi inizio un'altra attività. Svuoto cantine e case di anziani venuti (tristemente) a mancare. I figli ti danno le chiavi e chiedono: “Gentilmente, fai piazza pulita di tutto, quadri mobili, entro sera. Ho un cliente per vendere la casa. Ma la vuole vedere vuota. Tieni quello che ti serve, anche stampe di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio cabaret

Il Foglio

Nel giugno 2022 per la prima volta sul palco in Italia ci sarà John Cleese , nel tour di... celebri artisti e show legati al mondo della musica, della danza, del, del teatro alternativo ...... quella che è iniziata con la morte di mio padre quando avevo 19 anni e si è conclusa con l'... che nessuno ricorda davvero cosa fu: era una cantina dove si faceva, ma anche il luogo di ...A svuotare una casa ogni due tre giorni guadagno più che a fare il cretino sul palco dei comunisti. In più se ti capita un ...Netflix: la piattaforma ci ha delusi per una ragione non indifferente. Sembra non ci siano più alcuni titoli sulla lista ufficiale.