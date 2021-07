WhatsApp | ora si può entrare in chiamate di gruppo già iniziateHDblog it

(Di lunedì 19 luglio 2021) Bisogna essere stati invitati, naturalmente. La funzione è stata annunciata da Mark Zuckerberg in persona. È in distribuzione da subito.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Naturalmente invia anche una notifica, da cui è possibile entrare in chiamata direttamente. Arriva anche una nuova schermata di informazioni sulla chiamata, con una lista di tutti i partecipanti. In India sono stati bloccati oltre 2 milioni di account con 'tasso di messaggi elevato e anormale' nell'ottica della lotta alle fake news. Bisogna essere stati invitati, naturalmente. La funzione è stata annunciata da Mark Zuckerberg in persona. È in distribuzione da subito.