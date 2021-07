Wall Street capitola su timori variante Delta (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York. Sui mercati pesano i timori che la diffusione della variante Delta possa pesare negativamente sulle riaperture e sulla ripresa Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones affonda con una discesa del 2,66%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l’S&P-500, che continua la seduta a 4.238 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-1,4%); come pure, in netto peggioramento l’S&P 100 (-2,03%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-4,74%), finanziario (-3,23%) e materiali ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York. Sui mercati pesano iche la diffusione dellapossa pesare negativamente sulle riaperture e sulla ripresa Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones affonda con una discesa del 2,66%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l’S&P-500, che continua la seduta a 4.238 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-1,4%); come pure, in netto peggioramento l’S&P 100 (-2,03%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-4,74%), finanziario (-3,23%) e materiali ...

Wall Street capitola su timori variante Delta Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street , si posizionano Moderna (+6,47%), Nvidia (+2,78%), Illumina (+1,20%) e Altera (+1,15%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tractor Supply , ...

