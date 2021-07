Vicenda pini, la Procura sequestra 352 esemplari tra il viale degli Atlantici e Pacevecchia (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale sannita avente ad oggetto le alberature di pino – complessivamente n. 352 esemplari – ubicate in Benevento lungo il viale degli Atlantici, Via Pacevecchia e Via F.lli Rosselli per le ipotesi di reato, in concorso, di violazione della vigente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalladella Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale sannita avente ad oggetto le alberature di pino – complessivamente n. 352– ubicate in Benevento lungo il, Viae Via F.lli Rosselli per le ipotesi di reato, in concorso, di violazione della vigente ...

