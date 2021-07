Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 luglio 2021)DEL 19 LUGLIOORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. ANCORA DISAGI SULLA VIA AURELIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO CODE TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA VERSO; IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. SULLA COLOMBO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. SULLA PONTINA, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTEL ...