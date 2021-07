Variante Delta e Green pass, il dossier del Cts al governo (Di lunedì 19 luglio 2021) Allerta dell’Italia per la Variante Delta, ma anche Green pass da rilasciare solo dopo le due dosi di vaccino e potenziamento della campagna vaccinale “soprattutto per gli over 60 – anche identificando attraverso il sistema sanitario nazionale chi non ha ancora ricevuto l’immunizzazione”. Questo secondo il Corriere della Sera quanto contenuto fra i punti strategici del documento che il Comitato tecnico-scientifico consegnerà al governo nelle prossime ore, quando la cabina di regia potrebbe approvare il decreto che sancirà l’obbligo della certificazione digitale verde per i luoghi a rischio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Allerta dell’Italia per la, ma ancheda rilasciare solo dopo le due dosi di vaccino e potenziamento della campagna vaccinale “soprattutto per gli over 60 – anche identificando attraverso il sistema sanitario nazionale chi non ha ancora ricevuto l’immunizzazione”. Questo secondo il Corriere della Sera quanto contenuto fra i punti strategici del documento che il Comitato tecnico-scientifico consegnerà alnelle prossime ore, quando la cabina di regia potrebbe approvare il decreto che sancirà l’obbligo della certificazione digitale verde per i luoghi a rischio ...

Advertising

borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - radiosilvana : @davidpenco1 @V_Maglia @vucciria79 Quindi che? I vaccini riducono la carica virale quindi il contagio. Sono efficac… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @fratotolo2: #Australia: i casi di variante Delta aumentano tra le persone completamente vaccinate. -