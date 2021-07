TEMPTATION ISLAND, QUARTA PUNTATA: 4 COPPIE PROSEGUONO IL VIAGGIO DEI SENTIMENTI (Di lunedì 19 luglio 2021) Quarto appuntamento su Canale 5 con TEMPTATION ISLAND, il reality dell’estate, nella prima serata di lunedì 19 luglio 2021. Sono quattro le COPPIE che PROSEGUONO il loro VIAGGIO dei SENTIMENTI. A tenere le fila del racconto e a gestire i falò, Filippo Bisciglia. Mentre Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma insieme e di coronare la propria storia d’amore con la promessa di matrimonio – che dovrebbe celebrarsi il 7 agosto – le quattro COPPIE rimaste formate da Natascia e Alessio, Manuela e Stefano, Floriana e Federico e Jessica e Alessandro continuano il loro ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 19 luglio 2021) Quarto appuntamento su Canale 5 con, il reality dell’estate, nella prima serata di lunedì 19 luglio 2021. Sono quattro lecheil lorodei. A tenere le fila del racconto e a gestire i falò, Filippo Bisciglia. Mentre Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma insieme e di coronare la propria storia d’amore con la promessa di matrimonio – che dovrebbe celebrarsi il 7 agosto – le quattrorimaste formate da Natascia e Alessio, Manuela e Stefano, Floriana e Federico e Jessica e Alessandro continuano il loro ...

