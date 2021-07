Temptation Island: la single Vincenza ha corteggiato un noto ex tronista (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco chi la Vincenza di Temptation Island Nel corso delle puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia abbiamo visto la single di Temptation Island Vincenza avvicinarsi sempre di più a Federico. Tra i due è nata un’intesa inequivocabile e questo ha suscitato la gelosia della fidanzata Floriana, la quale ha chiesto un falò di confronto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco chi ladiNel corso delle puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia abbiamo visto ladiavvicinarsi sempre di più a Federico. Tra i due è nata un’intesa inequivocabile e questo ha suscitato la gelosia della fidanzata Floriana, la quale ha chiesto un falò di confronto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

_MrFrancis : Dal momento che state tutti guardando Temptation Island vi auguro una serena notte. - dekadanze : io temptation island lo aspetto ogni settimana per cosa per incazzarmi come una bestia EPPURE ogni volta sono tipo… - tempoweb : Diserta il falò e resta con la tentatrice #Floriana umiliata da #Federico Imbarazzo totale a #TempationIsland… - IEccalla : Giugiulola su tutti. Anche Temptation Island usa la sua discografia. Chiamatela Reina. - wantsangiuliaaa : sti stronzi di temptation island non si devono permettere di mettere 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' per due che… -