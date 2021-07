Strage di Via D’Amelio: 19 luglio 1992, una domenica che sconvolse l’Italia (Di lunedì 19 luglio 2021) Strage di Via D’Amelio, Il 19 luglio 1992 un’autobomba caricata con 100 chili di tritolo esplode nel cuore di Palermo, uccidendo l’ultimo baluardo della lotta contro Cosa nostra. In via D’Amelio, a soli 57 giorni dall’assassinio di Giovanni Falcone, viene ucciso, insieme ai cinque uomini della scorta, il giudice Paolo Borsellino. Il Metropolitan Today di oggi è dedicato a questo evento che sconvolse l’Italia intera. Per non dimenticare e per commemorare coloro i quali hanno dato la vita per combattere un sistema marcio che purtroppo ancora oggi è più presente che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)di Via, Il 19un’autobomba caricata con 100 chili di tritolo esplode nel cuore di Palermo, uccidendo l’ultimo baluardo della lotta contro Cosa nostra. In via, a soli 57 giorni dall’assassinio di Giovanni Falcone, viene ucciso, insieme ai cinque uomini della scorta, il giudice Paolo Borsellino. Il Metropolitan Today di oggi è dedicato a questo evento cheintera. Per non dimenticare e per commemorare coloro i quali hanno dato la vita per combattere un sistema marcio che purtroppo ancora oggi è più presente che ...

Advertising

tg2rai : 29 anni fa la strage di Via d'Amelio. Il Capo dell'anticrimine al Tg2: 'Caccia a Matteo Messina Denaro in tre conti… - tg2rai : Abbandonato al degrado a Roma il giardino dedicato ai giudici uccisi dalla mafia. Indignazione alla vigilia della s… - Raiofficialnews : “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali.” Una programmazione dedicata su tutte le… - tittitombolesi : RT @Antonio79B: 'Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno'. #19luglio 1992 morivano, nella strag… - elidimaggio : RT @lorenz_frigerio: Strage Via D'Amelio, presentata nuova relazione Commissione antimafia @claudiofava1 @arssiciliaoff sulla morte di #Pao… -