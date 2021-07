Spezia, parla il resp. medico: “Cluster causato dalla positività di un calciatore no-vax” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Due calciatori si ritengono no-vax ed hanno preferito non vaccinarsi. Uno di loro è risultato positivo in ritiro ed è nato un Cluster“. Queste le parole del professore Vincenzo Salini, medico sociale dello Spezia, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Fortunatamente tutti i ragazzi stanno bene e la maggior parte di loro si è vaccinata senza problemi. Credo che spetti ai club decidere se convocare o meno i no-vax. Purtroppo i nostri calciatori vaccinati avevano ricevuto da poco la prima dose e non avevano ancora fatto la seconda, perciò anche alcuni di loro hanno contratto il virus – ha spiegato il medico – ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) “Due calciatori si ritengono no-vax ed hanno preferito non vaccinarsi. Uno di loro è risultato positivo in ritiro ed è nato un“. Queste le parole del professore Vincenzo Salini,sociale dello, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Fortunatamente tutti i ragazzi stanno bene e la maggior parte di loro si è vaccinata senza problemi. Credo che spetti ai club decidere se convocare o meno i no-vax. Purtroppo i nostri calciatori vaccinati avevano ricevuto da poco la prima dose e non avevano ancora fatto la seconda, perciò anche alcuni di loro hanno contratto il virus – ha spiegato il– ...

