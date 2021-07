Ranking Wta lunedì 19 luglio 2021: Krejcikova a due punti dalla top 10, sale Giorgi (Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue l’ascesa di Barbora Krejcikova. La regina del Roland Garros vince anche in patria a Praga ed è alle porte della top-10 nel Ranking Wta aggiornato a lunedì 19 luglio. La ceca è a soli due punti da Simona Halep (ferma ai box) e scavalcata anche da Garbine Muguruza per quello che è l’unico spostamento tra le prime dieci al mondo. Tra i balzi più rilevanti da segnalare quelli di Yulia Putintseva (35°, +7) dopo il titolo a Budapest, Tamara Zidansek (37, +13) campionessa di Losanna, Anhela Kalinina (80°, +15) e Clara Burel che irrompe in top-100 (98°. +27). Restano due le azzurre tra le prime 100 al ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue l’ascesa di Barbora. La regina del Roland Garros vince anche in patria a Praga ed è alle porte della top-10 nelWta aggiornato a19. La ceca è a soli dueda Simona Halep (ferma ai box) e scavalcata anche da Garbine Muguruza per quello che è l’unico spostamento tra le prime dieci al mondo. Tra i balzi più rilevanti da segnalare quelli di Yulia Putintseva (35°, +7) dopo il titolo a Budapest, Tamara Zidansek (37, +13) campionessa di Losanna, Anhela Kalinina (80°, +15) e Clara Burel che irrompe in top-100 (98°. +27). Restano due le azzurre tra le prime 100 al ...

