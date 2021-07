Ora è ufficiale: Nadir Zortea è un calciatore della Salernitana (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo avevamo anticipato due giorni fa, ma ora è ufficiale: Nadir Zortea, classe 1999, è il nuovo terzino destro della Salernitana. Ecco l’annuncio del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno destro classe ’99 Nadir Zortea”. Foto: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo avevamo anticipato due giorni fa, ma ora è, classe 1999, è il nuovo terzino destro. Ecco l’annuncio del club campano: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno destro classe ’99”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE IL RITORNO DI BRAHIM DIAZ L'attaccante indosserà la maglia numero 10 #SkySport… - Corriere : Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - SkySport : ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE L'ARRIVO DI GIROUD IN ROSSONERO L'attaccante ha firmato un contratto biennale #SkySport… - hugmenaliii : @Ilary_psico Da nessuna parte ufficiale sono voci per ora ?? - teebo_tbd : Ora che #BrahimDiaz è ufficiale posso dire quel che mi pare. Dategli due anni di tempo e piscia in testa a Chiesa. -