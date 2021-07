Muore in mare il surfista 22enne Oscar Serra. Un amico: “Questo era per lui il ‘miglio modo’ di andarsene” (Di lunedì 19 luglio 2021) C’era bandiera rossa. mare grosso, forte moto ondoso. Oscar Serra quelle onde voleva cavalcarle. Così alle 7 di mattina del 18 luglio ha preso la sua tavola e ha deciso di entrare in acqua. Siamo nella spiaggia di Zicatela, Puerto Escondido. Serra, 22 anni, aveva il pallino del Messico da un po’. Ma entrando con la tavola tra quelle onde è stato catapultato sul fondo del mare da un’altezza di due metri. Portato a riva dai bagnini, era già morto. “Voleva cavalcare quest’onda da molto tempo. Mi ha sempre detto che Questo sarebbe stato il modo migliore per ‘andar via’“, ha detto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) C’era bandiera rossa.grosso, forte moto ondoso.quelle onde voleva cavalcarle. Così alle 7 di mattina del 18 luglio ha preso la sua tavola e ha deciso di entrare in acqua. Siamo nella spiaggia di Zicatela, Puerto Escondido., 22 anni, aveva il pallino del Messico da un po’. Ma entrando con la tavola tra quelle onde è stato catapultato sul fondo delda un’altezza di due metri. Portato a riva dai bagnini, era già morto. “Voleva cavalcare quest’onda da molto tempo. Mi ha sempre detto chesarebbe stato il modo migliore per ‘andar via’“, ha detto il ...

