L'Italia è stata denunciata alla Corte di giustizia Ue per non avere condiviso i dati sul terrorismo (Di lunedì 19 luglio 2021) La Commissione europea ha denunciato L'Italia davanti alla Corte di giustizia dell'Unione, per non aver condiviso informazioni relative alla lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera con gli altri stati membri. Roma era già stata richiamata da Bruxelles nel 2011 e nel 2017, a causa del suo rifiuto di applicare quanto stabilito dal trattato di Prüm, una convenzione per rafforzare la cooperazione giudiziaria comunitaria ratificato nel 2005 e in vigore dal 2008.

