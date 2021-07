Insigne candidato per il gol dell'anno grazie ad un tiro a giro (Di lunedì 19 luglio 2021) Pochi giorni fa il gol di Lorenzo Insigne contro il Belgio era stato selezionato tra i migliori dell'Europeo. Il numero dieci ci ha fatto esplodere di gioia perché il suo gol è valso all'Italia il momentaneo 2-0 sui Red devils, rivelandosi decisivo nell'economia finale del match. La rete siglata dal capitano del Napoli, tuttavia, era troppo bella per passare inosservata. La UEFA, infatti, ha inserito il gol di Insigne anche tra i dieci migliori della stagione. Per esprimere la propria preferenza per il numero dieci è necessario andare sul sito dell'UEFA, con le votazioni che si ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Pochi giorni fa il gol di Lorenzocontro il Belgio era stato selezionato tra i migliori'Europeo. Il numero dieci ci ha fatto esplodere di gioia perché il suo gol è valso all'Italia il momentaneo 2-0 sui Red devils, rivelandosi decisivo nell'economia finale del match. La rete siglata dal capitano del Napoli, tuttavia, era troppo bella per passare inosservata. La UEFA, infatti, ha inserito il gol dianche tra i dieci miglioria stagione. Per esprimere la propria preferenza per il numero dieci è necessario andare sul sito'UEFA, con le votazioni che si ...

UEFA, di chi il gol più bello della stagione? Candidato anche Insigne per Italia-Belgio TUTTO mercato WEB Per Insigne un rinnovo alla "Messi": tutte le ipotesi e le proposte che potrebbe avanzare il Napoli Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda dopo il termine delle ferie del 24 azzurro Infatti, secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis potrebbe proporre a Insigne un contratto alla 'Messi'. Il Napo ...

