Green pass, Salvini: "Allo stadio, non per la pizza" (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Green pass "per andare a San Siro, con 50 mila, o a concerti da 40 mila ha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. E presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a 'La Repubblica'. "Su 8 mila posti in terapia intensiva, oggi ne sono occupati 156, in calo rispetto a ieri. Usiamo il modello tedesco, niente pass, ma buon senso, educazione, regole", aggiunge Salvini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

